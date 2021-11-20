2021/11/20 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الدفاع – المديرية العامة للموازنة والبرامج- دعوة الى وجبتين من الجرحى لاستلام مكافآتهم.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تدعو المدرجة أسماؤهم أدناه وللوجبتين (48، 49)، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالاسماء..



الدفاع تدعو وجبتين من الجرحى لاستلام مكافآتهم المركز الخبري الوطني.

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