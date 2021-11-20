إسرائيل تحبط عمليات تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

2021/11/20 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه تمكن من إحباط محاولة تهريب مخدرات قادمة من مصر، تقدر قيمتها بعشرات ملايين من العملة المحلية.

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