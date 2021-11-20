صور: تكريم مشاريع فائزة بأول ورشة للبرمجة وإنشاء التطبيقات الإلكترونية في العراق

2021/11/20 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كرمت إدارة منحة DNA Scholarship، والتي تعد أول منحة برمجية في العراق، المتدربين الفائزة مشاريعهم بالمنحة، في مهرجان Devfest2021 الذي عقد في الجامعة التكنولوجية في العاصمة بغداد.

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وقال حيدر عبد الأمير (فائز بمنحة DNA scholarship) في تصريحٍ خاص لـ "شبكة العراق الرقمي DIN"، وتابعه "ناس"، (20 تشرين الثاني 2021)، إن "المنحة تدربّ الطلاب على كتابة وتصميم مشاريعهم ثم برمجة وتحويل مشاريعهم إلى تطبيقات رقمية ليتخرج المتدربون كمطوري تطبيقات end-to-end، ثم تدريبهم على دخول سوق العمل وتسويق مشاريعهم بأساليب ناجحة لمنافسة التطبيقات الأخرى الموجودة في السوق".

وأكد علي الموسوي (الشريك المؤسس للمنحة) أن "المنحة المجانية البرمجية تعد الأولى في العراق والتي تعترف شركات عالمية بشهادتها، أبرزها شركة جوجل".

والجدير بالذكر أن "فعاليات مهرجان Devfest2021، انطلقت يوم الجمعة، في الجامعة التكنولوجية في بغداد، برعاية وشراكة عدد من المؤسسات والشركات، من ضمنها شبكة العراق الرقمي DIN، حيث تضمن عرض مشاريع برمجية ومسابقات برمجة (هاكثون) وفعاليات رقمية".

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