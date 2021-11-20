بالفيديو.. جندي عراقي متزوج من 3 نساء يوجه طلبا غريبا لقائده العسكري

2021/11/20 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو لجندي متزوج من 3 نساء يوجه طلبا للموافقة على استقالته بسبب قلة ايام اجازاته.

ويقول الجندي في شريط الفيديو، ان "ايام اجازاته قليلة جدا ولا يستطيع المكوث والبقاء لوقت كافي مع نسائه في المنزل".

واضاف، انهن "قمن برفع شكوى في المحكمة بسبب عدم وجوده".

ويقول القائد العسكري بحسب الفيديو، انه "سيقوم بحل مشكلته وطلب منه عدم ترك وظيفتة العسكرية".

واوضح، انه "سيمنحه 13 يوما اجازة في الشهر، بمعدل 4 ايام لكل زوجة ليتمكن من اخذ وقت كافي في المنزل، ويوم اضافي للذهاب والعودة".

وقام الجندي في الفيديو بشكر قائده العسكري لحل مشكلته، واشار ان لديه اطفالا من زوجاته ( ثلاث بنات وولد).

ووجه القائد الجندي لتقديم طلب عن طريق وحدته العسكرية مع عقود زواجه، لاصدار قرار لمنحه 13 يوما من الاجازة شهريا.

وقد اثار موقف القائد العسكري ردود افعال ايجابية، فيما اثنى اخرون على موقفه.

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