الدفاع المدني ينتشل جثة مجهولة الهوية في الموصل القديمة

2021/11/20 | 13:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/ عثرت فرق الدفاع المدني على جثة مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمي تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش في منطقة الاحمدية بمدينة الموصل القديمة.وقال المقدم سعد الخطابي مسؤول شعبة الاعلام في الدفاع المدني للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا/أن " فريق البحث والإنقاذ عثر على جثة مجهولة عبارة عن هيكل عظمي تعود لايام عمليات التحرير وتم تسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية ./انتهى

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