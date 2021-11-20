شرطة ديالى تنفذ حملة كبرى لرفع الكتل الكونكريتية في بعقوبة وضواحيها

2021/11/20 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اطلقت قيادة شرطة ديالى حملة لرفع الحواجز الكونكريتية في بعقوبة وضواحيها .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / ان الجهد الهندسي في قيادة الشرطة شرع بتنفيذ حملة كبرى لرفع الكتل الكونكريتية من الطرق الرئيسية في مدينة بعقوبة والمناطق المحيط بها ليكون مركز المحافظة خالي من الحواجز الكونكريتية .واضاف ان الهدف من رفع الكتل ياتي لفك الاختناقات المرورية وخلق مرونة وانسيابية في حركة السير ونقل الحالات المرضية والتي تعكس صورة الاستقرار الامني في المحافظة .مبينا ان خطة قيادة الشرطة لن تتوقف في بعقوبة بل ستشمل كل مدن المحافظة وفق اليات معتمدة بالاساس على الموقف الامني العام”./انتهى

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