عادل نعمة : واثق بقدرات كتيبتي .. وسنقاتل لخطف صدارة المجموعة

2021/11/20 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قال مدرب فريق الحدود عادل نعمة : إن فريقه يمتلك جميع المقومات التي تساعده على العودة إلى الدوري الممتاز .وأضاف نعمة في تصريح صحفي: نسعى لحصد صدارة المجموعة ،وسنقاتل لخطف بطاقة التأهل عن مجموعتنا رغم المنافسة الشديدة من الفرق التي تقاسمنا نفس الطموح .وأوضح : إن الإصابات والغيابات أثرت على نتائج الفريق في الجولات الأولى من دوري الدرجة الأولى ، ناهيك عن عدم التوفيق الذي ابتعد عنا في المباريات التي كنا الأحق بخطف نقاطها الكاملة .وأكد مدرب الحدود : إن دوري الدرجة الأولى أصعب من الدوري الممتاز من ناحية المنافسة كون الهدف الوحيد لدى الفرق الأبرز فيه هو التنافس في كل مجموعة على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى الدوري الممتاز .وأختتم حديثه بالقول : اشكر إدارة الحدود على دعمها الكبير للملاك التدريبي واللاعبين وهو ما سيسهم في تحقيق افضل النتائج في الادوار المقبلة ./انتهى

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