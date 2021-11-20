2021/11/20 | 14:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال، رسالة قبل مواجهة فريقه أمام ليفربول، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ونشر اللاعب المصري، عبر حسابه على “تويتر”، صورا يظهر فيها مبتسما من الحصة التدريبية لفريقه أرسنال، وكتب عليها: “جاهز من أجل الغد”، في إشارة إلى تواجده في مباراة ليفربول.وجاء ذلك عقب العديد من التقارير البريطانية التي زعمت مؤخرا أن أرسنال سيفسخ عقد النني في شهر يناير المقبل.وقالت تقارير إن النني في طريقه للرحيل إلى الدوري التركي، عبر بوابة غالطة سراي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وعلق ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أنباء رحيله عن أرسنال..



المصري النني يخرج عن صمته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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