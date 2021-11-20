2021/11/20 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة 30 مليون دينار من داخل دار وآخر بسرقة 4 آلاف دولار امريكي من أحد الاشخاص وسط بغداد.وقالت الوكالة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بسرقة 30 مليون دينار وآخر بـ4 الاف دولار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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