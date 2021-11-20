القبض على (44) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2021/11/20 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القاء القبض على (44) من المُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة فيالعاصمة بغداد.

وقال رسول في تغريدة ان “المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية، تمكنت من إلقاء القبض على (44) منالمُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة”.

واوضح ان “القوات تمكنت من ضبط (36) حبة مخدرة و(48) غراماً من مادة الكريستال و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، كما تم ضبططائرة مسيرة (درون)”.

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