الاطار التنسيقي الشيعي يؤكد: لا حوارات او نقاشات الا بعد حل ازمة نتائج الانتخابات

2021/11/20 | 14:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركة عصائب اهل الحق، السبت، عدم وجود اي مناقشات او حوارات حول شكل وشخصية رئيس الحكومة داخل الاطار التنسيقي.وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي: ان “اية حوارات او نقاشات حول شكل وشخصية رئيس الحكومة المقبلة لم تناقش … Readmore

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