2021/11/20 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7GgJWn1z7ko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. إحياء اليوم العالمي لاتفاقية حقوق الأطفال الدولية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. إحياء اليوم العالمي لاتفاقية حقوق الأطفال الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).