قضاء سنجار يرفض غلق مقرات الحشد الشعبي ويعتبره صمام الأمان الحقيقي للمكون الأيزيدي

2021/11/20 | 14:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، اليوم السبت، رفضه الحديث عن غلق مقرات فصائل الحشج الشعبي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقال بطوش، إن “الحشد الشعبي هو الضمان الحقيقي لأمن سنجار والمكون الإيزيدي بعد الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقه”.… Readmore

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