2021/11/20 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير – نور القيصرأعربت الفنانة السورية صفاء رقماني عن سعادتها لوجودها ببلدها الثاني العراق بلد الحضارات والفن والتراث.وقالت رمقاني التي تشارك ضمن الوفد السوري بمهرجان بغداد الدولي للمسرح ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المسرحية التي ستشارك بها هي بعنوان "بيت الشغف" من إعداد وإخراج هشام كفارني وبمشاركة الفنان يوسف المقبل والفنانة أمانه والي ومجدي المقبل"،مبينة أن " فكرة المسرحية عبارة عن صراع على المال والسلطة والنزاعات التي تحدث بسببها". وأضافت: "دوري هو العروس وأهم ما يميز شخصية العروس التنوع بحالاتها ،وهي محورية مركبة وصعبة جداً وهذا أكثر ما شدني الى الدور" .وتابعت الفنانة السورية أن "هذه الزيارة هي الأولى الى العراق وقد فوجئت بجمال بغداد وطبيعتها وجوها الرائع وسعيدة جداً بنهوض مسرح الرشيد ونفض التراب من عليه بأياد عراقية جندت ليلاً ونهاراً بالرغم من كل الصعوبات والتحديات وها هو بأجمل صورة ولم أكن أتوقعها حقيقة بعد الدمار الذي حلَّ فيه".وأعربت عن أمنياتها بأن "تتكرر هذه المهرجانات وهذه النشاطات لأنها تمزج بين الثقافات العربية والعالمية لتعطينا لوحة فنية ثقافية جديدة وتفتح آفاقاً مستقبلية للفن لتوصله الى آخر نقطة في العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة السورية صفاء رقماني: جمال بغداد فاجأني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة السورية صفاء رقماني: جمال بغداد فاجأني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).