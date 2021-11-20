شاهد بالصور.. اعمال ازالة الابنية القريبة من مرقد الامام الحسين (ع) للمباشرة بانشاء صحن الامام الحسن (ع)

2021/11/20 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت العتبة الحسينية المقدسة، بازالة

الابنية المستملكة القريبة من مرقد

الامام الحسين (ع) للمباشرة بانشاء صحن

الامام الحسن (ع).

ويمتد صحن الامام الحسن (ع) الجديد، من

بداية شارع الامام علي (ع) وصولاً

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