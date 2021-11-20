العتبة الحسينية تنجز مستشفى بطاقة (220) سرير في الموصل

2021/11/20 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المشاريع الهندسية، والفنية

في العتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة

العمل في مشروع مستشفى الشفاء (19)، الذي

تنفذه العتبة الحسينية لدعم جهود وزارة

الصحة لمواجهة جائحة (كورونا)، وذلك في

الجانب الاي

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