كورونا ينتشر بين الغزلان وحيوانات أخرى.. ما سبب قلق العلماء على البشر؟

2021/11/20 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء أن فيروس كورونا ينتشر بين الغزلان ذات الذيل الأبيض والحيوانات البرية الأخرى في الولايات المتحدة..فكيف يمكن أن تلتقط العدوى؟

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