بحث جديد يؤكد: كوفيد-19 نشأ في سوق للحيوانات وليس في مختبر

2021/11/20 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنظر مجددا إلى الأسباب الممكنة لظهور فيروس كوفيد-19، يقول أحد العلماء إن الأدلة يشير إلى سوق لبيع الأسماك في ووهان الصينية، وذلك بعد أن قام برسم خط زمني لجميع الحالات التي أصيبت بفيروس SARS-COV-2، قبل أن يبدأ بالانتشار عالميا.

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