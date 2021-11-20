الصحة تنفي دخول العراق بالموجة الرابعة من كورونا

2021/11/20 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، دخول العراق بالموجة الرابعة لمتحور فيروس كورونا، مبينة أن هنالك عاملين يساعدان على الدخول للموجة الرابعة وهما عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والامتناع عن أخذ اللقاح، فيما جددت دعوتها للمواطنين لأخذ اللقاح لتفادي خطورة الموجة الرابعة.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير، في تصريح صحفي، […]

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