ضبط طائرة مسيرة في بغداد - عاجل

2021/11/20 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إن المفارز المشتركة ضبطت طائرة مسيرة والقت القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

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