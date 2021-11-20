2021/11/20 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إن المفارز المشتركة ضبطت طائرة مسيرة والقت القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط طائرة مسيرة في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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