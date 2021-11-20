فنانة سورية تتغنى بجمال بغداد

2021/11/20 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت الفنانة السورية صفة امقاني عن سعادتها لوجودها ببلدها الثاني العراق بلد الحضارات والفن والتراث.وقالت امقاني التي تشارك ضمن الوفد السوري بمهرجان بغداد الدولي للمسرح ، في تصريح صحافي، إن “المسرحية […]

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