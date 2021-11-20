البنتاغون: أميركا ستطور صواريخ ضد الهجمات فوق الصوتية

2021/11/20 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أن المجموعات الدفاعية الأميركية العملاقة "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" ستطور صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات فوق الصوتية.

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