العمليات تعلن ضبط ’طائرة مسيّرة’ وأسلحة في العاصمة بغداد (صور)

2021/11/20 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، ضبط ’طائرة مسيّرة’ وأسلحة في العاصمة بغداد، واعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

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وذكر بيان للعمليات، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، أنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن بمتابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة المنظمة والعابثين بأمن المواطن ومروجي المخدرات، إذ تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية من إلقاء القبض على (44) مُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (36) حبة مخدرة، و(48) غراماً من مادة الكريستال، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات.



بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون).



فضلاً عن اعتقال (20) متهماً من مخالفي شروط الإقامة".

وفي السياق ذاته، وحسب البيان فقد "تمكنت المفارز أعلاه من مصادرة (29) مسدساً، و(12) بندقية مختلفة الأنواع، و(1200) اطلاقة عتاد مختلفة".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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