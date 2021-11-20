عمليات بغداد: ضبط طائرة مسيرة في العاصمة (صور)

2021/11/20 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات بغداد، السبت، ضبط طائرة مسيرة واعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت العمليات في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (20 تشرين الثاني 2021)،انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن بمتابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة المنظمة والعابثين بأمن المواطن ومروجي المخدرات، إذ تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية من إلقاء القبض على (44) متهما وفق مواد قانونية مختلفة".

واضاف البيان انه تم كذلك "ضبط (36) حبة مخدرة، و(48) غراما من مادة الكريستال، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون)، فضلا عن اعتقال (20) متهما من مخالفي شروط الإقامة".

وفي السياق ذاته "تمكنت المفارز أعلاه من مصادرة (29) مسدساً، و(12) بندقية مختلفة الأنواع، و(1200) اطلاقة عتاد مختلفة"، فيما اكد البيان انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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