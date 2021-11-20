كم يبلغ عدد الموظفين في العراق؟.. التخطيط تجيب

2021/11/20 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، السبت، وجود اكثر من مليون و32 ألفا و599 موظفا في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان صادر عن قسم إحصاءات التنمية البشرية في الجهاز تضمن تقريرا تلقى NRT نسخة منه، اليوم (20 تشرين الثاني 2021)، أن "عدد الموظفين الكلي في وزارات ومؤسسات الدولة يبلغ مليون و32 ألفا و599 موظفا".

واوضح، ان "أعلى عدد من الرجال كان في وزارات الداخلية حيث بلغ عددهم 556 ألفا و 773 موظفا والنفط 125 ألفا و244 موظفا والتعليم العالي 57 ألفا و34 موظفا، في حين كان عدد النساء أعلى في وزارات التربية 41 ألفا و366 موظفة، والمالية 16 ألفا و923 موظفة".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان (واقع النوع الاجتماعي في وزارات ومؤسسات الدولة في العراق 2020)، أن "التحصيل العلمي لدى الرجال أكثر من النساء، فبالرغم من أن هناك برامج واستراتيجيات لمحو الأمية إلا أن هناك بعض الوزارات لا يزال لديها عدد من الموظفين لا يعرفون القراءة والكتابة حيث بلغ عددهم من (الرجال) 6341 موظفا وبنسبة % 83.4 ومن (النساء) 1263 موظفة وبنسبة 16 .%، وكانت وزارتا النقل والداخلية هما الأعلى في عدد الموظفين الأميين".

في حين كان هناك تباين كبير بين النساء والرجال على مستوى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) حيث بلغ عدد الرجال 34 ألفا و 945 وعدد النساء 18 ألفاً و 516 وكانت نسبة الرجال 65.4% من مجموع الموظفين الحاصلين على الدراسات العليا ونسبة النساء 34.6%.

وأكد التقرير أن "الآليات الوطنية تواجه تحديات عديدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والسياسات والتشريعات، منها ضعف الإرادة السياسية وقلة الإلمام بقضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والتغيير المستمر لملاك النوع الاجتماعي وضعف الخبرات والكفاءات وضعف آليات المساءلة والمراقبة وضآلة التمويل وصعوبة الحصول على البيانات والإحصاءات المصنفة حسب الجنس وصعوبة إعداد موازنات تراعي قضايا النوع الاجتماعي".

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