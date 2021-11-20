صحة ذي قار: لدينا عجز كبير بالأسرة والبنى التحتية

2021/11/20 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، عن وجود عجز كبير بالأسرة والبنى التحتية والملاكات في المحافظة.

وقال مدير عام دائرة الصحة سعدي الماجد في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "هنالك نقص وعجز كبير في القطاع الصحي بالمحافظة، كما انه يوجد نقص في الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، ونقص في الاسرة واحتياج كبير لمستشفيات تسع الزيادة السكانية".

وأضاف: "يتوفر لدينا 3 آلاف سرير فقط بينما تحتاج المحافظة لعشرة آلاف سرير، لدينا مستشفيات قليلة جدا لا تغطي الزيادة السكانية الكبيرة ولا تستطيع ان تقدم الخدمة بشكل واسع".

وأشار الماجد إلى ان "دائرته تعمل على سد هذا العجز والاحتياج وفق الممكن وهنالك تواصل مع الحكومتين المحلية والمركزية بشأن معالجة هذه المشاكل".

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