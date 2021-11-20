التخطيط: تنامي القطاع الخاص ونشاط صناعة الطابوق الأعلى تشغيلاً للأيادي العاملة

2021/11/20 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم ٢٠٢٠، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة جيدة، وتوفير المزيد من فرص العمل.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للاحصاء، خلال العام المنصرم، كشفت ان نسبة …

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