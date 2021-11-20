وزارة البيئة توضح سبب الروائح التي تنتشر بين حين واخر في اجواء بغداد

2021/11/20 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير عام دائرة حماية وتحسين بيئة الوسط شاكر الحاج، ان الروائح التي تنتشر مراراً في اجواء بغداد ناجمة عن الانبعاثات الناتجةعن الحرق غير الكامل لانتاج المشتقات النفطية في مصفى الدورة التابع الى وزارة النفط.

وشدد الحاج على ضرورة ان “تراعي ادارة المصفى المخاطبات المتكررة من قبل مديرية بيئة بغداد بضرورة وضع معالجات لطريقة الحرقالقديمة والتي تولد غازات كبريتية ضارة وابداء التعاون الكامل مع الفرق الرقابية البيئية لكل الانشطة النفطية لغرض تأمين العمل المشتركالذي من شأنه يوقف المخالفات البيئية التي تسبب التلوث للهواء او الماء او التربة”.

وبين ان “وزارة البيئة تعمل بشفافية عالية مع الراي العام في كشف ومحاسبة اي جهة ملوثة حسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لعام٢٠٠٩”.

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