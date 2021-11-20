الحوثيون يعلنون عن “عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي”

2021/11/20 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية عن تنفيذها “عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي”.وتعهد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” بالإعلان عن تفاصيل العملية […]

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