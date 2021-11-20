القبض على 6 متهمين بالمخدرات في بابل



القبض على 6 متهمين بالمخدرات في بابل
2021/11/20 | 15:08 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 6 متهمين في محافظة بابل.

وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية استخبارية ألقت مفارز مكافحة المخدرات التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات بابل القبض على ( 6 ) متهمين بحوزتهم (3 كغم) من مادة الكريستال المخدرة …

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