القبض على 6 متهمين بالمخدرات في بابل

2021/11/20 | 15:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 6 متهمين في محافظة بابل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية استخبارية ألقت مفارز مكافحة المخدرات التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات بابل القبض على ( 6 ) متهمين بحوزتهم (3 كغم) من مادة الكريستال المخدرة …

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