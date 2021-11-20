2021/11/20 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اميركا تصف الكاظمي بالرجل النادر .. فما الذي ينتظره؟ | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8RtpkG4Xgic
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اميركا تصف الكاظمي بالرجل النادر .. فما الذي ينتظره؟ | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اميركا تصف الكاظمي بالرجل النادر .. فما الذي ينتظره؟ | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).