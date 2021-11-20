2021/11/20 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HlfVyXl20zA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. مزارع تربية الغزلان قطاع واعد وفرصة للحفاظ على الأنواع النادرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار.. مزارع تربية الغزلان قطاع واعد وفرصة للحفاظ على الأنواع النادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).