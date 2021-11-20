اللامي يبحث مع محافظ الديوانية إجراءات حصول الصحفيين على قطع الأراضي

2021/11/20 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبحث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي،اليوم السبت، في مقر النقابة مع محافظ الديوانية زهير الشعلان آفاق التعاون ودعم الأسرة الصحفية في المحافظة واجراءات المحافظة لحصول الصحفيين على قطع الأراضي السكنية. وذكر بيان صدر عن نقابة الصحفيين تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " اللامي بحث في مقر النقابة مع محافظ الديوانية زهير الشعلان آفاق التعاون ودعم الأسرة الصحفية في المحافظة وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين وكذلك المؤسسات الإعلامية العاملة هناك , فضلا عن الإجراءات المتخذة في المحافظة لحصول الصحفيين على قطع الأراضي السكنية أسوة بشرائح المجتمع الأخرى" .واضاف ،ان "اللامي عبر عن شكره لما أبداه محافظ الديوانية من اهتمام ورعاية لشريحة الصحفيين وبما ينسجم مع طبيعة عملهم وتضحياتهم من اجل إبراز الصورة المشرقة للمحافظة وماتشهده من مراحل الأعمار والعمران لخدمة أبناء المحافظة" .

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