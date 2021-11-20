ضبط طائرة مسيّرة والقبض على متهمين في بغداد

2021/11/20 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، ضبط طائرة مسيّرة والقبض على

متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في

العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "المفارز المشتركة في قيادة

عمليا

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