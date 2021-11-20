وصار الإعلام

2021/11/20 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

حين تستفحل ظاهرة الإنفلات ويختل

التوازن

مسألة الإنفلات التي شملت معظم مفاصل

الحياة ليست بغريبة على المتابعين بشأن

الواقع الإعلامي كذلك اختلال المقاييس

والموازين فقد اختلطت الأ

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