التخطيط: تقدمٌ بمشاريع الأبنية الجديدة وتشغيل الأيدي العاملة في القطاع الخاص

2021/11/20 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2020، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة عالية، وتوفير المزيد من فرص العمل.وذكر بيان للوزارة، أن “المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للاحصاء، خلال العام الماضي، كشفت عن أن نسبة الأبنية الجديدة المنجزة من قبل القطاع الخاص، […]

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