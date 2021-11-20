عمليات بغداد تكشف عن ضبط طائرة مسيرة وإعتقال متهمين

2021/11/20 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم السب، ان المفارز المشتركة تمكنت من ضبط طائرة مسيرة، وإعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن بمتابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة المنظمة والعابثين بأمن …

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