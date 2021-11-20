مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهمين بسرقة 30 مليون دينار و4 آلاف دولار

2021/11/20 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهمين بسرقة 30 مليون دينار و4 آلاف دولار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكن من إلقاء القبض على متهم لقيامه بالدخول الى دار سكنية ضمن القاطع وسرقة مبلغ (30 مليون دينار)، حيث تم اتخاذ الإجراءات …

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