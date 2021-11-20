2021/11/20 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن حرس السواحل الجزائري، فجر السبت، من إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين (الحراقة) عقب انقلاب القارب الذي كان يحملهم قبالة سواحل ولاية سكيكدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر.. إنقاذ 3 مهاجرين والبحث عن 12 انقلبت مركبهم قرب الساحل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر.. إنقاذ 3 مهاجرين والبحث عن 12 انقلبت مركبهم قرب الساحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).