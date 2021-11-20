وزارة الدفاع تحذر من صفحات باسم رئيس أركان الجيش على مواقع التواصل

2021/11/20 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت وزارة الدفاع، السبت، من صفحات وهمية باسم رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله على مواقع التواصل.

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وبحسب بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، فإنها "تؤكد بعدم وجود أية صفحة رسمية بإسم رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن أية صفحة منسوبة له هي وهمية وغير رسمية".

وأضاف البيان أن "أي نشاطات لرئيس أركان الجيش سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.mod.mil.iq) ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك_ التويتر_ الانستغرام - تيليغرام - يوتيوب - فايبر - سناب شات) بإسم (وزارة الدفاع العراقية) والتي تعتبر المنبر الإعلامي الوحيد والرسمي لنقل أخبار ونشاطات يارالله".

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