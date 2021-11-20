فلاحو ومزارعو الفرات الاوسط يطالبون بدفع مستحقاتهم المتأخرة ويحذرون من توجهات لمحاربتهم في الموسم الزراعي القادم

2021/11/20 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ طالب العشرات من الفلاحين والمزارعين من محافظات النجف والديوانية وكربلاء وبابل، بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة للمواسم السابقة، مهددين بالتجمع والتظاهر الواسع امام الخضراء من اجل تلك الحقوق.وقال مسؤول احمد سوادي رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف خلال تجمع لفلاح ومزارعي الفرات الاوسط في قضاء المشخاب“ استقبلنا باستغراب شديد الاعلان عن عن الخطة الزراعية التي كشفت بوضوح شديد عن نية محاربة الموسم الزراعي في الفرات الاوسط تحديدا في محافظات الفرات الاوسط”.واضاف “ تبلغ المساحات الزراعية لمحصول الحنطة في النجف ٢٥٦ الف دونم ، والمساحة المخصصة لزراعة الشلب ٢١٢ الف دونم ، وبهذه الخطة المعلنة سيتم محاربتنا بزراعة المحاصيل الاساسية التي تعتمد عليها مفردات البطاقة التموينية “.من جانبه قال الشيخ فريد الابراهيمي البرلماني السابق، ان وزارة الزراعة بادرت الى تقليل توزيع الاسمدة لتصل الى كيلوين ونصف الكيلو للدونم الواحد، مشيرا الى ان مماطلة الدولة بعدم تسليم مستحقات الفلاحين مستمر منذ اعوام ، مهددا بالتوجه والاعتصام امام ابواب المنطقة الخضراء في حال الاستمرار بمحاربة الفلاحين والمزارعين بالخصوص ونحن على ابواب حصاد محصول الشلب الاستراتيجي ، وبعد عدة أشهر بزراعة المحصول الاستراتيجي الثاني للبلد وهو الحنطة”./انتهى.

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