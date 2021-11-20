أرقام البطاقات الوقودية لتجهيز النفط الابيض في بغداد والمحافظات

2021/11/20 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنيـة العراقية للانباء ، أرقام البطاقات الوقودية لتجهيز مادة النفط الابيض للمحافظات ، كما اعلنتها شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط ، وبكمية التجهيز 100 لتر لكل عائلة اعتبارا من اليوم السبت ./انتهى5أرقام البطاقات الوقودية للمحافظات ...(بغداد / بطاقة رقم 5 )( بابل / بطاقة رقم 6 )(النجف الاشرف / بطاقة رقم 2 )( كربلاء المقدسـة / بطاقة رقم 8 )( ديالى / بطاقة رقم 10 )( واسط / بطاقة رقم 7 )( البصرة / بطاقة رقم 8 )( ذي قار / بطاقة رقم 1 )( ميسان / بطاقة رقم 9 )( الديوانية / بطاقة رقم 4 )( المثنى / بطاقة رقم 12) ./انتهى5

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