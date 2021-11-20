2021/11/20 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الدفاع، السبت، من صفحات وهمية باسم رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله على مواقع التواصل.وبحسب بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، فإنها “تؤكد بعدم وجود أية صفحة رسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تنفي وجود صفحات باسم يارالله على مواقع التواصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنفي وجود صفحات باسم يارالله على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنفي وجود صفحات باسم يارالله على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).