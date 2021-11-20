داعش يختطف 3 رعاة أغنام في الانبار

2021/11/20 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باختطاف 3 من رعاة الأغنام على يد مسلحي داعش في محافظة الانبار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عناصر داعش اختطفوا 3 رعاة الأغنام من سكنة قضاء الرطبة أثناء رعايتهم للأغنام، في منطقة الطبعات بمحافظة الانبار".

وأضاف أن "المناطق الصحراوية المحيطة بمنطقة الطبعات، تشهد استنفارا أمنيا من قبل قوات الشرطة والجيش، بهدف محاولة تحرير المختطفين والقضاء على الإرهابيين".

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