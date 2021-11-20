بالفيديو .. قائد فرقة يمنح إجازة 12 يوماً لجندي عراقي

2021/11/20 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، تسجيلا فيدويا لجندي عراقي من اهالي مدينة الناصرية يظهر تقديمه طلب استقالة وان ايام الإجازة لا تكفي كونه متزوج من 3 نساء ، حيث قرر قائد الفرقة منحه إجازة 12 يوماً ./انتهى5

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