2021/11/20 | 16:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إن المفارز المشتركة ضبطت طائرة مسيرة والقت القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.وذكرت القيادة في بيان، إن “المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية، تمكنت من إلقاء القبض على (44) من المُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (36) حبة مخدرة، و(48) غراماً من مادة الكريستال، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون)، فضلاً عن إلقاء القبض على (20) متهماً من مخالفي شروط الإقامة”.وفي السياق، أوضح البيان، إن “المفارز أعلاه تمكنت من مصادرة (29) مسدساً، و(12) بندقية مختلفة الأنواع، و(1200) اطلاقة عتاد مختلفة”.وأكد، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط طائرة مسيرة في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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