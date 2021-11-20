2021/11/20 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم وتم الإبلاغ عن فقدان العشرات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة، حسبما أفادت السلطات المحلية.وتتعرض الولاية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى ومفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي الهند المركز الخبري الوطني.

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