2021/11/20 | 16:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، إدخال بيانات 3 ملايين موظف في منصة الرقم الوظيفي.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المعلومات المتعلقة بعدد موظفي الدولة التي جرى تداولها من قبل وسائل الاعلام، ليست دقيقة، ولا تشمل جميع الوزارات”.وأوضح، ان “لجنة الامر الديواني 55 …

ظهرت المقالة الرقم الوظيفي..



إدخال بيانات 3 ملايين موظف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقم الوظيفي.. إدخال بيانات 3 ملايين موظف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرقم الوظيفي.. إدخال بيانات 3 ملايين موظف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).