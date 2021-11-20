بارزاني وماكغورك يبحثان أوضاع العراق بعد الانتخابات

2021/11/20 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور

بارزاني، اليوم السبت، مع يجتمع مع منسق

البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا بريت ماكغورك، أوضاع العراق

بعد الانتخابات.

وقال مكتب بارزاني في بيان تلقته وكا

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