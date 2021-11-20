قراءة في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 مع التركيز على المؤشرات الصحية - محمد حسن خليل

2021/11/20 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل صدر مؤخرا تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، وهو حدث بالغ الأهمية لما يعنيه بخصوص وضع ومشاكل وتحديات التنمية البشرية في مصر.



وهذا يقتضي منا جميعا دراسته دراسة متفحصة، والإشادة بما يقدمه من تجميع حقائق وأرقام، وبعضها يصعب الحصول عليها، وما ورد فيه من أفكار عميقة بخصوص التنمية البشرية.



كما يقتضي منا بالطبع تقويما نقديا يتجاوز مجرد الإشادة بالمزايا إلى تفحص النواقص والقصور، من أجل تحقيق تقدم الت ......





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